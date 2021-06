Operação Quinto Mandamento promove quase 6 mil abordagens em cinco meses

DD Darcianne Diogo

O Distrito Federal registrou, na última semana, a maior queda do país na taxa de homicídios para o primeiro trimestre do ano. Houve diminuição de 37% em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados do Monitor da Violência, que acompanha a incidência nacional de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) — homicídios, os latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) associa o cenário aos resultados obtidos por meio da operação Quinto Mandamento, que promoveu quase 6 mil abordagens e a fiscalização de mais de 2 mil veículos nos primeiros cinco meses deste ano. Houve 65 ações no período, sempre nos fins de semana, em locais definidos a partir de análises criminais do setor de estatística e inteligência da pasta.

As ações começaram em 31 de julho de 2020. No ano passado, pelo mesmo período de cinco meses — de agosto a dezembro —, as equipes abordaram 7 mil pessoas no DF. O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, defende a necessidade de avaliações periódicas da situação. "(Essa) é uma operação pela vida que dura quase um ano. Ela evidencia o trabalho integrado das forças de segurança, o que é de extrema importância para continuidade da queda dos índices criminais. A avaliação dos resultados é sistemática e semanal, para que nossos processos de gestão e aplicabilidade de ações sejam constantemente aperfeiçoados", avalia o chefe da pasta.

A operação reúne integrantes de todas as forças de segurança — polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). O efetivo empregado nas operações de janeiro a maio chegou a 3.914 servidores, com uso de 1.282 carros oficiais.

Abordagens

Neste ano, apesar da suspensão das festas carnaval devido às medidas de segurança sanitária contra a covid-19, o policiamento nas regiões administrativas teve das equipes da Quinto Mandamento em fevereiro. "Fizemos, ainda, operações pontuais em Ceilândia e no Guará, em março e maio, respectivamente, meses de aniversário das cidades", acrescenta o secretário.

A parceria entre as corporações e instituições incluiu desde autuações, testagem de níveis de alcoolemia, e recuperação de veículos a cumprimento de mandados de prisão em aberto, além de apreensão de drogas, armas e simulacros.

Juntas, PMDF e PCDF abordaram 5.941 pessoas e checaram 1.007 veículos. "Os policiais conferiam se havia mandado de prisão em aberto, fizeram apreensão de armas, munição e drogas, bem como autuaram pessoas por contravenções penais", detalha o secretário executivo de Segurança Pública, delegado Milton Neves.

Os bombeiros fiscalizaram 483 comércios, orientando os responsáveis pelos estabelecimentos sobre a importância de manter em dia a documentação e cumprir exigências. A secretaria DF Legal, visitou 542 locais e interditou 105 lojas. Outros 82 receberam multas, e 60 foram fechadas. Cristiano Mangueira, chefe da pasta, afirma que os fiscais se atentaram às medidas de segurança sanitária durante as abordagens. "Iniciada durante a pandemia, a Quinto Mandamento proporciona observar e conter aglomerações, assim como a falta do uso de máscaras nos locais visitados", comenta.

O Detran-DF, com apoio do DER e da PMDF, consultou 1,6 mil veículos durante abordagens em pontos de bloqueios. Os agentes aplicaram 576 infrações por descumprimento ao Código Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo 196 por alcoolemia. Houve remoção de 108 veículos ao depósito, devido a inconsistências verificadas, assim com a identificação de 84 pessoas que dirigiam sem habilitação.



Cidades



Confira as regiões administrativas que contaram com ações da Operação Quinto Mandamento entre janeiro e maio:

Águas Claras

Brazlândia

Candangolândia

Ceilândia

Fercal

Gama

Guará

Estrutural

Itapoã

Núcleo Bandeirante

Paranoá

Planaltina

Recanto das Emas

Riacho Fundo 1 e 2

Samambaia

Santa Maria

São Sebastião

Sobradinho 1 e 2

Sol Nascente/Pôr do Sol

Taguatinga

Vicente Pires