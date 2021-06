DF terá domingo quente e seco com máxima de 29ºC, diz Inmet

PM Pedro Marra

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Os moradores do Distrito Federal terão um domingo (6/6) de sol e tempo seco com poucas nuvens. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima registrada até o momento foi de 15,4ºC, no Paranoá, e a máxima prevista é de 29ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 95%.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, os próximos dias devem se manter da mesma forma. “A expectativa é que, nos próximos dias, o tempo fique quente e seco. Não são valores tão agressivos de umidade baixa, mas são vários dias sem chuva significativa (28 dias no DF). A pele fica ressecada, porque o ar vai ficando poluído de alguma forma com poeira e fumaça, e a gente tem a sensação de secura", diz.

Apesar disso, ele deixa um alerta à população sobre possibilidade de incêndio. "O risco de incêndio é alto no DF com o aumento da temperatura elevada e o ambiente seco. Qualquer fagulha pode atear fogo. As pessoas devem evitar limpar o terreno usando fogo, ou evitar fazer fogueira à noite, por exemplo”, explica Olívio.

O especialista esclarece também sobre a sensação de frio no início do dia. “Se está um tempo ventoso, mesmo com o vento fraco, temos a sensação de que está mais frio. Esses próximos dias devem ficar assim, sem mudanças significativas para o DF, com a mínima chegando a 14ºC e máxima em 29ºC. Para hoje, teremos um pouco mais de nebulosidade, mas sem previsão de chuva neste momento”, afirma.

Ele destaca também a hidratação neste período seco. “Todo cuidado com a questão da saúde é importante. Precisamos nos hidratar bastante, com uso de protetor solar, pois a sensação de secura vai ficando frequente ao longo dos dias”, complementa o meteorologista do Inmet.