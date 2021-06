DF terá sábado de sol com umidade mínima do ar em 25%, diz Inmet

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves /CB/D.A Press)

Com uma temperaturas entre 12ºC e 28ºC, os moradores do Distrito Federal terão um sábado (5/6) de tempo seco com sol forte. É o que estima o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de umidade relativa do ar entre 25% e 85%. O vento vai ficar de fraco a moderado, com rajadas de vento entre 45 a 50km/h.

“Devemos ter muita variação nos próximos dias com o anticiclone (massa de ar seco com alta pressão) vindo da região Sul. A frente fria deve ficar até a próxima segunda-feira (7/6), variando de 1ºC a 2ºC, com a manhã mais fria, e crescendo de temperatura durante a tarde”, explica a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos.

Segundo ela, essa sexta-feira (5/6) registrou a umidade mais baixa de 2021: 22% no DF. “A umidade ficou abaixo dos 25%, que é uma situação crítica. Desde o dia 9 de maio que não chove no DF. São mais de 20 dias sem chuva, o que vai persistir para os próximos dias”, destaca.

Andrea acrescenta que, com a baixa umidade, é preferencial não fazer atividade física nos horários de pico do sol forte, das 12h às 16h. “Se sair de casa, sair bem hidratado com água e protetor solar, além do uso da máscara. Teremos sol e baixa umidade. O vento dá a proporção de que está frio, mas a secura está ali. Então, é bom as pessoas estarem hidratadas, e seguiram as normas sanitárias que já sabemos, como evitar aglomeração”, conclui a meteorologista.