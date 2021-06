Homem de 22 anos morre com tiro na cabeça em festa no Sol Nascente

PM Pedro Marra

(crédito: Pixabay)

Um homem de 22 anos morreu por disparo de arma de fogo na cabeça, às 2h35 da madrugada deste domingo (6/6), em uma festa no Condomínio Gênesis, chácara 115, conjunto D, trecho 3 do Sol Nascente. O suspeito ainda não foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime aconteceu próximo ao mercado Trem Bão, e foi constatado o óbito pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

"Quando as equipes do CBMDF chegaram, já havia dois policiais militares no local. Os bombeiros avaliaram a vítima, sexo masculino mais ou menos 20 anos, óbito ainda no local do evento, com uma perfuração de arma de fogo na altura do olho direito", informa o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência com duas viaturas e oito militares.

Segundo populares, um indivíduo chegou na festa e teria efetuado por volta de três disparos de arma de fogo, sendo que atingiu duas pessoas, o homem de 22 anos, que morreu no local, e outro rapaz, de 18, que foi atingido de raspão pelas balas. Ele foi socorrido e encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF realizaram perícia no local do delito. A 19ª DP (Ceilândia Norte) é a unidade responsável por investigar o crime.





Paranoá

Na quinta-feira (3/6), dois detentos liberados durante um "saidão" acabaram presos pela Polícia Militar (PMDF) após assassinarem um homem, nesta sexta (4/6), na Quadra 32 do Paranoá. A dupla usava uniformes de garis durante o crime e, depois, roubou um Renault Duster branco para fugir.

Fontes policiais informaram ao Correio que os dois suspeitos, identificados como Fernando Fagner e Vinícius, haviam deixado o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), após liberação autorizada pela Vara de Execuções Penais (VEP) para internos do regime semiaberto.