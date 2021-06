Carro capota na BR-020, em Sobradinho, com dois passageiros

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro capotou na manhã deste domingo (6/6), na BR-020, na altura de Sobradinho, com dois homens próximo a entrada da DF-425. Segundo os próprios passageiros, o veículo, um Chevrolet Classic preto, seguia sentido Plano Piloto, mas perdeu o controle e capotou até a beira da pista. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 10h31.

Com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as duas vítimas foram atendidas e transportadas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O condutor do veículo, identificado como Edvaldo, de idade não informada, foi transportado à unidade consciente e orientado.

O outro passageiro é Guilherme, 18 anos, que estava consciente e orientado durante o atendimento do CBMDF, se queixava de dor torácica. Durante o socorro às vítimas, a via marginal ficou interditada, e permaneceu até a saída das equipes do Corpo de Bombeiros.

Confira o atendimento do CBMDF:

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência com três viaturas e 13 militares.