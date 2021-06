CM Cibele Moreira

Neste período de seca, o ideal é manter o corpo hidratado - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Os brasilienses podem preparar uma garrafinha de água e roupas leves para esta terça-feira (8/6), pois o clima será bastante seco e quente no período da tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai variar em torno de 95% a 25%.

"São vários dias sem chuva, e o ar começa a ficar mais sujo, empoeirado, o que aumenta a sensação de secura. No entanto, ainda não chegamos ao período mais crítico. Aqui no Distrito Federal, estamos acostumados a ver a umidade do ar entre 20% e 15%", explica o meteorologista Olívio Bahia. De acordo com ele, as poucas nuvens que marcaram presença no céu nos últimos dias ajudou a manter o ar mais úmido.

Com o céu mais claro e sem nuvens, a tendência é os dias ficarem cada vez mais seco. "É importante a população redobrar os cuidados com a saúde nesse período, principalmente com a hidratação, e com o meio ambiente, pois os riscos de incêndio aumentam nessa época", ressalta Olívio.

No momento mais quente do dia, a temperatura pode chegar a 29°C. A mínima registrada nesta madrugada foi de 12°C, na região do Gama.