CB Correio Braziliense

Com a oferta de pontos de imunização, Sejus reforça a campanha de vacinação - (crédito: Jhonatan Vieira/Sejus)

A partir desta terça-feira (8/6), pessoas de 58 anos ou mais podem se vacinar nos pontos de imunização da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Por meio do Programa Sua Vida Vale Muito, a pasta oferece pontos de apoio no Distrito Federal para o público previamente agendado no site da Secretaria de Saúde.

A imunização ofertada pela Sejus será oferecida em três pontos no DF. No Itapoã, até sexta-feira (11/6), das 8h às 17h, as pessoas poderão se vacinar na Praça dos Direitos, na Quadra 203 do bairro Del Lago. Moradores do Recanto das Emas, por sua vez, têm como pontos de vacinação a Quadra 113 e o CEU das Artes. Já em Ceilândia, na QNN 13, na Praça dos Direitos, os pontos de apoio funcionam das 9h às 17h, com atendimento sempre de segunda a quarta-feira.

Cobertura ampliada

Nos pontos oferecidos pela Sejus, pessoas de 58 e 59 anos sem comorbidades poderão tomar tanto a primeira quanto a segunda dose. Já para os demais casos, a vacinação será exclusiva para aplicação da segunda dose.

“O intuito dos pontos de apoio é aprimorar a campanha de vacinação no Distrito Federal e, ao mesmo tempo levar, mais cidadania para o público-alvo, garantindo acesso aos direitos, além da esperança por dias melhores”, resume a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

As ações itinerantes já percorreram inúmeras Regiões Administrativas do DF, com mais de 10 mil atendimentos nas áreas de saúde, bem-estar e cidadania. O suporte é realizado por servidores da Sejus e voluntários, cadastrados no site do Voluntariado em Ação, da SEJUS. As ações contam com a parceria da CAESB, Detran, Polícia Militar e Bombeiros.