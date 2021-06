PMDF apreende 15 aves silvestres criadas sem autorização em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF )

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu 15 aves da fauna silvestre na tarde deste sábado (5/6). Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) encontraram os animais em posse de três homens em Ceilândia.

Todos os animais eram criados sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para os homens foi confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. As aves foram levadas e entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama.

Moto roubada

No mesmo dia, os militares da GTA flagraram um homem com uma moto roubada em Samambaia. A equipe patrulhava na BR-060, altura da Vargem da Benção quando percebeu que um homem, sem capacete, empurrava uma motocicleta Honda no acostamento.

Os policiais o abordaram e ele relatou que a moto era roubada e que ganharia um dinheiro para esconder na "Fazendinha", área verde na divisa de Samambaia com Recanto das Emas/DF. O homem foi conduzido com a moto para a 26° Delegacia de Polícia.