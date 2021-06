Mulher assassinada na frente da filha será enterrada na tarde desta quarta

CB Correio Braziliense

Fernanda Landim Almeida, 33 anos, foi assassinada pelo companheiro - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

O velório da cabeleireira Fernanda Landim Almeida será realizado às 14h desta quarta-feira (9/6), no cemitério Campo da Esperança, em Sobradinho. Fernanda foi esfaqueada no abdômen pelo companheiro, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O crime, que ocorreu na madrugada de terça-feira (8/6), foi presenciado pela filha do casal de apenas 2 anos.

Fernanda e Angelo Gabryel, 28 anos, estavam juntos desde 2016, e, há um mês, alugaram a casa na qual o assassinato aconteceu. As investigações concluíram que o autor do feminicídio possuía histórico de agressões contra a mulher. De acordo com a 35° Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), a vítima chegou a entrar com duas medidas restritivas contra o agressor, uma em 2019 e outra em 2020. No entanto, em maio deste ano, a Justiça revogou a medida protetiva após pedido da mulher.

O agressor tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídio tentado, roubo, entre outros. Nos arquivos da polícia, foram encontradas seis passagens envolvendo violência doméstica contra Fernanda Landim. Angelo confessou o crime e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O crime ocorreu dois dias após um outro da mesma natureza. Leidenaura Moreira Rosa da Silva, 37 anos, foi vítima de feminicídio no domingo (6) em Planaltina. Ela foi assassinada pelo namorado, Vlademir Pereira, durante confraternização entre amigos.