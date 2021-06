GDF utiliza R$197,1 mil na compra de hidroxicloroquina

SS Samara Schwingel

(crédito: CFMl/Divulgação )

O Governo do Distrito Federal adquiriu comprimidos de hidroxicloroquina 400mg por R$ 197,1 mil. De acordo com o extrato da nota de empenho, publicado no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (9/6), todo o material deve ser entregue nos próximos 30 dias.

A compra foi feita com a empresa EMS. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que a compra do medicamento foi feita para atender à demanda da Rede de Saúde pelos próximos quatro meses e que não será utilizado em pacientes infectados pelo novo coronavírus.

"O medicamento é indicado para o tratamento de afecções reumáticas e dermatológicas; Artrite reumatoide; Artrite reumatoide juvenil; Lúpus eritematoso sistêmico; Lúpus eritematoso discoide; Condições dermatológicas provocadas ou agravadas pela luz solar. Não sendo recomendada para o tratamento de pacientes acometidos pela covid-19", disse a pasta.