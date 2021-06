Polícia encontra refém em local próximo ao do triplo homicídio no DF

DD Darcianne Diogo

Policiais buscam por um homem suspeito de manter refém uma mulher em chácara próximo ao local onde a empresária Cleonice Marques, 43 anos, foi sequestrada, em Ceilândia Norte. Armado, o criminoso invadiu a casa da vítima e a ameaçou com arma de fogo. O Correio acompanhou o trabalho policial e conversou com a refém, Silvia Campos de Oliveira, 40 anos.

Não se sabe, no entanto, se o homem que a manteve refém é o mesmo que sequestrou Cleonice e matou Cláudio e os dois filhos. Por foto, a dona da chácara conseguiu identificá-lo. "Os olhos parecem. Ele entrou com roupa camuflada, roubou dinheiro, mais de R$ 200, e um casaco preto. Disse para nós que matou mesmo as vítimas da outra chácara", relatou, abalada.

Silvana disse ainda que o rapaz falou que era carroceiro e pediu comida, pois estava com muita fome. "Vocês estão acompanhando a notícia né. Aquele crime lá eu tava junto, mas não fui só eu", disse também o suspeito, segundo a vítima. Ainda de acordo com a mulher feita refém, o criminoso dizia frases desconexas, como "se matarem minha filha, eu vou matar todo mundo da região".

Possível sequestro

A empresária Cleonice Marques ainda não foi encontrada pela Polícia Civil. As diligências no local do crime estão em andamento, e uma das linhas de investigação é de que ela pode ter sido sequestrada pelos criminosos. O caso é conduzido pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) e a Divisão de Repressão ao Sequestro (DRS) também atua na investigação.



O marido da mulher, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de 21 e 15 anos, foram encontrados mortos a golpes de faca e tiros pela Polícia Militar.