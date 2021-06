PCDF prende nove pessoas por crimes na venda de carros seminovos

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 26/4/19 )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (11/6), nove pessoas acusadas de estelionato e associação criminosa. Segundo informações preliminares, os crimes estariam ligados à venda de carros seminovos. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) cuida do caso. As investigações ainda estão em andamento.

Os presos faziam falsos anúncios de venda de veículos seminovos com preços abaixo dos encontrados no mercado. O delegado de plantão na 12ª DP tomou conhecimento da ocorrência, em tese, do crime de associação criminosa, por meio de contato realizado por uma vítima, um homem de 23 anos.

Então, o delegado compareceu ao local indicado pelo homem e deu voz de prisão aos possíveis autores do golpe, conduzindo-os a delegacia. De acordo com a ocorrência registrada, os autores faziam falsos anúncios, caracterizando, em especial, o crime de estelionato.