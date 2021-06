Codeplan lança estudo sobre desempenho urbano ambiental do DF

CB Correio Braziliense



Desde a construção de Brasília, em 1960, houve um grande crescimento populacional no Distrito Federal. Atualmente, estima-se que cerca de três milhões de pessoas habitam a capital federal, quase 97% na área urbana. Com isso, aproximadamente 60% da vegetação natural do DF foi reduzida para dar espaço aos centros urbanos, pastos e áreas agrícolas.

O Índice Urbano de Desempenho Ambiental do Distrito Federal (Iuda-DF) foi lançado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), em transmissão ao vivo, nesta sexta-feira (11/6), com intuito de avaliar e monitorar o comportamento ambiental das áreas urbanas de cada região administrativa, a fim de subsidiar a elaboração de instrumentos de planejamento urbano e a gestão de políticas públicas ambientais.

Renata Florentino, diretora de estudos urbanos e ambientais da Codeplan, ressaltou a importância do projeto. “O Iuda é importante para focarmos localmente algumas políticas públicas pra dar conta de melhorar as condições de vida da população”, avaliou.

Jean Lima, presidente da Codeplan, destacou a importância da gestão. “As políticas baseadas em evidências para planejamento territorial e para a gestão de política ambiental no DF são importantes, e o índice serve para contribuir na formação desse tipo de política”, explicou.

Informações

Para a realização do estudo, foram utilizados dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad 2018), e na construção, foram selecionados indicadores que caracterizam quatro dimensões: área verde, saneamento básico, sustentabilidade e resiliência. A partir desses indicadores, o Iuda apresentou uma síntese da sustentabilidade ambiental das regiões administrativas do DF.

“Com o estudo é possível perceber como que as áreas verdes são mais frequentes nas RAs de maior renda no DF, enquanto o saneamento básico, que no geral tem um bom desempenho pro DF como um todo, às vezes não tem um desempenho tão bom, justo em algumas RAs de maior renda, como Lago Norte, Jardim Botânico e Vicente Pires. O desdobramento desse índice é ver, justamente, como o espaço urbano afeta o bem-estar da população e como a infraestrutura verde e essas dimensões de sustentabilidade tem um papel fundamental nisso.”, explicou Florentino.