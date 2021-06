Suspeito de matar família troca tiros com a polícia em Cocalzinho

DD Darcianne Diogo

Policiais montaram um ponto de bloqueio entre Águas Lindas de Goiás e Edilândia e farão buscas no matagal - (crédito: Darcianne Diogo)

O suspeito de matar uma família em Ceilândia invadiu uma residência em Cocalzinho de Goiás, baleou três pessoas, roubou duas armas de fogo, munições e trocou tiros com a polícia, na noite deste sábado (12/6). Lázaro Barbosa Sousa, 33 anos, é acusado de matar os empresários Cláudio Vidal, 48, a mulher dele, Cleonice Marques, 43, e os dois filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, 21, e Eduardo Marques Vidal, 15.

Três pessoas foram baleadas durante a troca de tiros e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao hospital da região. As vítimas não correm risco de morte. Policiais montaram um ponto de bloqueio entre Águas Lindas de Goiás e Edilândia (GO) e farão buscas no matagal. A suspeita é de que homem esteja mantendo uma pessoa como refém, segundo informações preliminares repassadas pela polícia.

Ao Correio, o major Wender Araújo, comandante do 17° Batalhão de Águas Lindas e Cocalzinho, afirmou que Lázaro passou o dia em uma casa próximo à Lagoa Samuel, em Cocalzinho. Policiais do DF e de Goiás passaram próximo ao endereço, quando ouviram tiros. "Ele entrou em uma casa, fez todos de reféns e roubou duas armas. O caseiro está desaparecido", afirmou.

Aguarde para mais informações.