Corpo é encontrado em córrego do Sol Nascente; vítima ainda não foi identificada

DD Darcianne Diogo

(crédito: Darcianne Diogo/D.A Press)

Um corpo foi encontrado na tarde deste sábado (12/6) em um córrego localizado no Sol Nascente. Neste momento, peritos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estão no local. Não se sabe, ainda, se a vítima é Cleonice Marques, 43 anos, sequestrada na madrugada desta quarta-feira (9/6). O principal suspeito de cometer o crime é Lázaro Barbosa Sousa, 33, foragido. A informação foi confirmada por fontes policiais que estão no local.

Cleonice Marques foi levada de casa na madrugada de quarta-feira, no Incra 9 de Ceilândia Norte. A proprietária de uma floricultura presenciou a morte do marido, Cláudio Vidal, 48, e dos dois filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15.



Aguarde mais informações