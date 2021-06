Carro descontrolado invade casa e atropela mulher em Arniqueiras

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma motorista perdeu o controle do carro na tarde deste domingo (13/6) e atropelou uma senhora de 41 anos, na própria cama. O acidente aconteceu em Águas Claras. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 16h54.

Segundo informações da própria corporação, um veículo Honda Fit cinza trafegava pelo Setor Habitacional Arniqueiras, quando perdeu o controle e colidiu com uma residência. No local, estava a senhora Emília, que relatou estar realizando orações com uma bíblia nas mãos. A moradora, que sofreu escoriações pelo corpo e relatava dores na cabeça, foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para avaliação médica.

A condutora do veículo, Maria, 70, relatou que faz uso de medicamentos e sofreu uma perda momentânea de consciência. De acordo com ela, não se recorda do momento do acidente. Apesar de estar ilesa, a condutora foi transportada para o Hospital Santa Lúcia. Para a ocorrência, o CBMDF empregou três viaturas e dez militares.