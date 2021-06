Covid-19: Saúde vai abrir mais 6,5 mil vagas para 50 anos ou mais

SS Samara Schwinge

A marcação foi suspensa na manhã desta segunda-feira por falta de vagas para todos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir das 17h desta segunda-feira (14/6), pessoas com 50 anos ou mais poderão retomar o agendamento para a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde, por meio do remanejamento de doses, vai abrir mais 6.500 vagas.

O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. A marcação foi suspensa na manhã desta segunda-feira por falta de vagas. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, foi um caso à parte. “Nesse caso específico, a Secretaria de Saúde, analisando a dinâmica da vacinação e a forma que está fazendo o remanejamento, entendeu por bem abrir o agendamento mesmo sem doses para todos”, explicou.

Segundo ele, será assim de acordo com a disponibilidade das vacinas. Lembrando que, quem perder a data agendada para o atendimento terá apenas cinco dias corridos para buscar a vacinação. Caso contrário, a dose será remanejada para outros grupos.