DF aplica 25,8 mil vacinas contra a covid-19 em 24 horas

AI Ana Isabel Mansur

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 de pessoas com 50 anos ou mais, o Distrito Federal aplicou a primeira dose (D1) dos imunizantes em 25.550 cidadãos e reforçou a proteção viral com a segunda aplicação (D2) em 238 pessoas nesta segunda (14/6).

Com a atualização, o total de vacinados com a D1 soma 782.763 brasilienses, o que corresponde a 25,64% da população. Desse número, 327.448 (42%) receberam também a D2, número que representa 10,73% dos moradores da capital federal.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF, em 19 de janeiro, o Ministério da Saúde enviou 1.402.070 doses de imunizantes, dos quais 1.299.972 foram distribuídos às regiões de saúde do DF e 102.098 permanecem no estoque da Rede de Frio.

Das doses recebidas, 711,8 mil são da vacina AstraZeneca; 612.9600, da CoronaVac; e 77.310, da Pfizer/BioNTech. Na reserva para a D1, são 6.180 da AstraZeneca; 2.748, da Pfizer/BioNTech; e 2.450, da CoronaVac, totalizando 11.378 unidades.

Em relação à D2, o estoque da SES-DF conta com 90.710 doses, das quais 85.790 são da Astrazeneca e 4.920, da CoronaVac. Não há vacinas da Pfizer/BioNTech guardadas para a segunda aplicação.

Ranking nacional



No ranking nacional de mais D1 aplicadas proporcionalmente à população, o DF ocupa a 10ª posição. Quando o critério é a aplicação das duas doses, a capital federal desce para o 13º lugar. Os estados que mais aplicaram a D1 são Mato Grosso do Sul (36,14%), Rio Grande do Sul (33,29%) e Espírito Santo (30,48%).

Já o ranking da D2 é liderado pelo Rio Grande do Sul (14,27%), seguido por Mato Grosso do Sul (13,86%) e São Paulo (12,89%). O levantamento é do portal Coronavírus Brasil.