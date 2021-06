DF amanhece com nevoeiro e poucas nuvens nesta quarta-feira (16/6)

CB Correio Braziliense

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chance de chuva na capital federal ao longo da manhã desta quarta-feira (16/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal amanheceu, nesta quarta-feira (16/6), com poucas nuvens e nevoeiro no céu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chance de chuva na capital federal ao longo da manhã. Segundo o órgão, a partir da tarde, a chance é de sol entre nuvens.

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã foi de 9ºC, na região de Águas Emendadas, em Planaltina, que também registrou a menor temperar em todo o Centro-Oeste. A temperatura máxima deve alcançar 28ºC no DF e em Brasília.

A umidade relativa do ar deve chegar a 95% ao longo da manhã. Devido ao período quente, a meteorologista Andrea Ramos estima que a menor umidade deve chegar a 35%. Segundo ela, o clima tem ficado mais ameno, uma vez que a massa de ar seco que estava sobre a região do DF perdeu força e deu espaço a um novo sistema de baixa pressão, que tem ocasionado as chuvas dos últimos dias.

De acordo com a especialista, os últimos dias de chuva no DF já superaram a média estimada para junho, de 4,9 milímetros. Segundo levantamento do Inmet, desde o início de junho, até a última terça-feira (15/6), alguns locais choveram seis vezes mais do que o esperado. É o caso do Plano Piloto, que já choveu 29,6mm. Em Águas Emendadas já caiu 14,6mm; no Gama, 19mm; no Paranoá, 6,4mm; e em Brazlândia 16,2mm.