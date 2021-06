Polícia encontra camisa que pode ser de Lázaro Barbosa

JM Jéssica Moura

O secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que, no início da tarde desta quarta-feira (16/6), os policiais encontraram uma camisa que pode ser de Lázaro Barbosa, 32 anos, procurado há oito dias na região de Edilândia e Girassol, em Goiás.

"Mandei checar", diz Miranda. Ele explicou que há um roteiro com os locais pelos quais Lázaro pode passar nos próximos momentos. "Pelo o que tudo indica, ele passou a noite no raio em que nos estabelecemos".

A peça de roupa foi encontrada a cerca de três quilômetros da fazenda onde houve uma troca de tiros entre as forças policiais e Lázaro, na tarde dessa terça-feira (15/6). Lá, ele fez três pessoas da mesma família reféns e atingiu um policial militar com um tiro de raspão no rosto.

O PM já está em casa e se recupera bem. Rodney Miranda diz que a prioridade é preservar a vida dos moradores. Para tanto, a estratégia foi mantida pelos cerca de 200 agentes do Distrito Federal e de Goiás que participam da operação.

A força-tarefa se estabeleceu no povoado de Girassol. "Aqui a comunicação é melhor, tem mais fluxo para a gente atender as áreas", disse Miranda.