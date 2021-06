Motoboy que fingia ser entregador de app é preso com 1,5 kg de maconha

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

Na tarde desta terça-feira (15/6), um homem de 20 anos que fingia ser entregador de aplicativo foi preso com 1,5 km de maconha no Recanto das Emas. O destino do rapaz era a Asa Sul, onde deixaria a encomenda.



A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) foi a responsável pela investigação, que identificou e conduziu a abordagem do suspeito. Os policiais apreenderam a motocicleta, a droga e o aparelho celular do suspeito. O motoboy não tinha antecedentes criminais.

Ao ser interrogado, ele não quis dizer quem o contratou para fazer a entrega, e alegou que só aceitou fazê-la para completar a renda. A Polícia Civil do Distrito Federal continua a investigação para saber quem fez a encomenda ao entregador. No momento o suspeito aguarda a audiência de custódia.