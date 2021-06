Riacho Fundo: PMDF prende suspeito de esfaquear dois homens em bar

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press. )

Um homem de 29 anos foi preso, na madrugada desta quinta-feira (17/6), suspeito de homicídio. Por volta das 2h30, uma equipe do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para prestar apoio aos policiais do 17 º batalhão, em ocorrência de espancamento em um bar no Riacho Fundo.

Segundo informações da corporação, ao chegarem no local havia um homem de 25 anos, esfaqueado, em óbito. Outro homem, de 23 anos, também esfaqueado com três perfurações, havia sido socorrido pelos Bombeiros e conduzido ao Hospital de Base de Brasília (HBB).

De acordo com a Polícia Militar do DF, o acusado foi preso próximo a um posto de gasolina. Em seguida, foi conduzido ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para atendimento médico. Ele estava com um ferimento na cabeça e vários hematomas no corpo.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, e a motivação ainda é desconhecida.