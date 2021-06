CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Os moradores de cinco regiões do Distrito Federal ficarão sem energia elétrica a partir desta quinta-feira (17/6). Os motivos são as trocas de postes, condutores e poda de árvores em Sobradinho, Brazlândia, Paranoá e Recanto das Emas.

As chácaras 28 e 29 do Núcleo Rural Sobradinho II ficarão sem energia das 8h40 às 14h desta quinta-feira (17/6). Das 8h às 12h30, a interrupção ocorre na região do Paranoá, entre as quadras 10 (Conjunto A, lotes 53 a 55; Conjunto J, lotes 1 a 4, 7, 8; Conjunto L, lotes 52 a 55), 12 (Conjunto B, lotes 1 a 14) e 14 (Conjunto A, lotes 1 a 4; Conjunto B, lotes 3 a 11; Conjunto F, lotes 1 ao 4).

No Recanto das Emas será a partir das 8h40 e o desligamento ocorrerá na Avenida Buriti, Quadra 201 (lotes 1, 2, 5/ 6, 12/ 13, 19), e nos conjuntos 4, 5, 7, 10 (lotes 15 a 24) e 11 (lotes 4 a 13) da Quadra 202.Os trabalhadores da Neoenergia devem concluir os trabalhos nesses locais por volta das 14h30.

Em Brazlândia, a falta de energia será nas regiões do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 2, entre as chácaras 1 a 38, 106, 107; e no Assentamento Cascalheira – chácaras 52, 54-A, 55, 57, 57-A, 58, 59, 59-B, 60, 60-A, 61-B, 62, 62-A, 63, 64, 65, 66, 67 e 67-A.

O GDF e a Neoenergia/ CEB informam que a população pode entrar em contato pelo número 0800 701 01 55 (ligação gratuita), ou registrar uma ocorrência pelo site da Agência Virtual, em caso de queda de energia.