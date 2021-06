Cinco regiões do DF ficam sem energia nesta quarta (16/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A substituição de transformadores vai deixar duas regiões de Planaltina sem energia nesta quarta-feira (16/6). No período da manhã, das 8h30 às 12h30, o desligamento ocorrerá no conjunto I da Quadra 1 do Arapoanga. Durante a tarde, das 13h às 17h, o corte afetará o Vale do Amanhecer, da CR 94 a 101.

Já em Santa Maria, alguns endereços ficam sem luz devido à troca de condutores de rede de alta tensão por outros mais potentes, das 9h às 16h30. O desligamento será na Quadra 303, conjuntos A (lotes 2 a 25), B, D, F (lotes 25 a 48), H; na Quadra 304, conjuntos A (lotes 10 ao 14), B (lotes 1 ao 11 e 15 ao 22), C (lotes 1 ao 11 e 15 ao 22), D (lotes 13 ao 17) e E (lotes 13 ao 15); além da Entrequadra 303/304, no lote 1.

Brazlândia e Sobradinho passarão por poda de árvores. Por segurança, também será preciso interromper o fornecimento de energia, em ambas, no mesmo horário: das 8h40 às 16h. Já o Núcleo Rural Rodeador, em Brazlândia, ficará sem energia nas chácaras Bicho Do Mato, União, Estrela Solitária, Ernesta Palácio, aquelas de números 1, 2, 4, 5, 6, 3-A, 9, 10, Paraíso, Campo Maior e os sítios Ave Branca, Vovó Dora, Botafogo e Rodeador.

Em Sobradinho, o corte afetará as chácaras 209-A, 210, 599, 600, 608, 609, 610 e 612 da Fercal, na DF 205, KM2. Ainda ficará sem energia, nesta quarta-feira, a SHIS QI 7, lotes C e E, além do conjunto 17 (Colégio Inei), no Lago Sul, para manutenção preventiva de rede elétrica. O desligamento está previsto para iniciar às 8h40 e durar até 13h.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.