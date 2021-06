Lázaro foi identificado como autor de assassinatos no DF em menos de 2 horas

DD Darcianne Diogo

Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, foi identificado como o principal suspeito de assassinar uma família em Ceilândia Norte em menos de duas horas, após o término do trabalho dos peritos papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O Correio conversou com alguns profissionais que atuaram na investigação e contaram como foi o trabalho.

O homem, natural de Barra Mendes (BA), assassinou o empresário Cláudio Vidal, 48, a mulher dele, Cleonice Marques, 43, e os dois filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira passada (9/6). Cleonice foi sequestrada e teve o corpo encontrado por moradores da região no sábado (18/6), em um córrego no Setor Habitacional do Sol Nascente.

Laudo apontou que Cleonice foi atingida com um tiro na nuca e teve a orelha cortada. Ela estava nua, de bruços e estava com boa parte dos cabelos arrancados. A perícia da PCDF foi acionada por volta das 5h de quarta-feira passada. O trabalho terminou às 10h. “A perícia papiloscópica é realizada por último. Foram recolhidos alguns objetos para serem analisados em laboratório e algumas impressões foram reveladas no próprio local”, disse um perito.

A impressões digitais foram encontradas na porta e na janela que ele arrombou. De acordo com o profissional, a equipe voltou para o Complexo da PCDF e outra papiloscopista iniciou o trabalho de lançamento dos vestígios no sistema da polícia. “Já tinha uma papiloscopista aguardando para fazer a pesquisa das impressões no Afis (sistema de busca de impressões no banco de dados)”, afirmou. O sistema revelou alguns suspeitos e, entre eles, estava Lázaro Barbosa. A partir de outras informações e diligências, os investigadores chegaram à autoria do homem, em menos de duas horas, às 11h45.



O Afis é um sistema automatizado de identificação de impressões digitais. Ele realiza uma busca no banco de dados da polícia, selecionando impressões digitais com pontos característicos mais próximos aos da impressão que queremos descobrir a identidade. Então o papiloscopista realiza o confronto (comparação) entre a impressão encontrada no local do crime e as retornadas pelo sistema.

Cronologia dos crimes

9 de junho - Invadiu a casa no Incra 9, Ceilândia, e matou o pai, Cláudio, e os dois filhos. Sequestrou a matriarca da família, Cleonice.

10 de junho - Durante buscas por Cleonice, a polícia recebeu a informação de que outra chácara teria sido invadida

11 de junho - O suspeito faz caseiro refém e rouba um veículo para chegar a Cocalzinho (GO)

12 de junho - Cleonice é encontrada morta, com sinais de tortura, em córrego próximo à fazenda onde foi sequestrada. Lázaro está em Cocalzinho, e invade mais três chácaras

13 de junho - Bope e Polícia Federal se juntam às buscas, e efetivo chega a 200 pessoas. Pontos de bloqueio são montados na BR-070. Ao invadir outra casa e encontrar três caseiros armados, Lázaro foge de novo para a mata

14 de junho - Criminosos troca tiros com caseiro de uma chácara em Edilândia (GO), as equipes suspeitam que Lázaro esteja ferido

15 de junho - Fugitivo é flagrado por Câmeras e visto por caminhoneiro passando na BR-070. Lázaro entra em outra chácara e faz uma família refém. POuco depois, dois PMS, chegam ao local e trocam tiros com o criminoso. Um militar de Goiás é atingido no rosto de raspão

16 de junho - Lázaro deve estar no mesmo raio de 10km, diz secretário de Segurança Pública. Pai de Lázaro deixa local onde vivia em Girassol

17 de junho - Policiais encontram uma camiseta, supostamente de Lázaro, e a usam com os cães farejadores