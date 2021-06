Vídeo mostra troca de tiros e resgate de família feita refém por Lázaro

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/Vídeo/Polícia Penal)

Vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que policiais penais do Distrito Federal resgataram a família mantida refém por Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos. O suspeito invadiu a chácara da família na tarde desta terça-feira (15/6), em Edilândia (GO).

No vídeo, é possível ver o momento em que os policiais entram no córrego e os familiares são libertados por Lázaro. O homem trocou tiros com a polícia e alvejou um policial militar do Estado de Goiás de raspão no rosto. O PM foi socorrido ao Hospital de Anápolis pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e recebeu alta nesta quarta-feira (16/6). Ele passa bem.

Na segunda-feira (14/6), os policiais estiveram na mesma chácara fazendo buscas e deixaram o número de celular para a família. Ontem, durante a tarde, um policial penal recebeu a mensagem da filha dos proprietários. O texto dizia: "Socorro, o assassino Lázaro está aqui". Ela teria ouvido um barulho estranho e avistou o suspeito de longe, quando correu, se escondeu debaixo da cama e conseguiu enviar a mensagem. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, o suspeito pretendia fazer um ritual macabro com a família.

Os policiais chegaram poucos minutos depois e se depararam com Lázaro mantendo três pessoas como reféns. O suspeito disparou contra um dos integrantes da equipe e fugiu por dentro da mata. Até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido localizado pela polícia.