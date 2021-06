Covid-19: Saúde vacina 25.728 com a primeira dose da vacina

PM Pedro Marra

Até sexta-feira (18/6), o Distrito Federal vacinou 25.728 pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 e 1.131 moradores receberam a segunda dose. Desta forma, o DF totaliza 880.980 pessoas imunizadas com a D1 e 329.536 com a D2.

Entre os trabalhadores da saúde, mais de 157 mil se vacinaram com a primeira dose e cerca de 108 mil com a segunda. Das pessoas com comorbidades, 188,8 mil receberam a D1 e apenas mais de 3 mil se vacinaram com a última aplicação.

Mais de 19 mil profissionais das forças de segurança e salvamento receberam a primeira dose no braço, e 8,4 mil a segunda dose. Dos trabalhadores da educação, 14 mil se vacinaram com a D1 e apenas 69 com a D2. Os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário receberam exatas 6.484 injeções da primeira dose. Até o momento, 286 indígenas tomaram a D1 e 147 foram imunizados com a segunda aplicação.

Entre os idosos de 65 a 69 anos, mais de 82 mil foram imunizados com a primeira dose, e quase 54 mil estão vacinados com a D2. O público acima de 80 anos tem 53,2 mil pessoas imunizadas com a D1 e 47 mil com a última aplicação da vacina contra a covid-19. Nesta pandemia, a SES-DF recebeu mais de 1,4 milhões de doses contra a doença, sendo 1.455.120 exatamente.



Ampliação da vacinação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta sexta-feira (18/6), que as pessoas com 49 anos podiam agendar a vacinação contra a covid-19 a partir das 15h. Segundo o chefe do Executivo local, o atendimento a esse público começa no sábado (19/6).

A ampliação foi possível graças à chegada de mais vacinas ao DF. Serão 32 mil doses para a faixa etária. O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br.