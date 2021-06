Semana começa sem energia elétrica em quatro regiões no DF

CB Correio Braziliense

Arniqueira, Sol Nascente, Planaltina e Brazlândia ficam sem luz para serviços de manutenção na rede elétrica nesta segunda-feira (21/6). - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Neoenergia realizará manutenção na rede elétrica em quatro regiões do Distrito Federal nesta segunda-feira (21/6). Os trabalhos provocarão o desligamento temporário em Sol Nascente, Planaltina, Arniqueira e Brazlândia.

Em Arniqueira, o desligamento será das 9h às 14h30 e afetará o conjunto 4, chácaras 1-B, 5 a 11, 13, 19 e 19-B, além da Colônia Agrícola Veredão, nas chácaras 7-B, 8, 10 a 14, 19 e 20.

Por volta das chácaras 92-A, 96-A e 97 a 99, em Sol Nascente, a interrupção será a partir das 9h e segue até as 10h30.

Além de Arniqueira e Sol Nascente, outras cidades passarão por podas de árvores e terão o fornecimento de energia interrompido. Na região de Planaltina, é a partir das 8h30. Serão afetadas as chácaras 18 a 22-C e a Área Isolada nº 2, no Núcleo Rural Rio Preto. O retorno da energia deve ocorrer a partir das 14h30.

Em Brazlândia, a interrupção será das 8h40 às 16h, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 1, chácaras 66 a 72, 75, 77, 78, 79-B, 80 a 82, 83-B, 84, 85, 86-A, 87 a 89, 99 e 100. Das 9h30 às 16h30, a falta de fornecimento de energia será nos setores do Núcleo Rural Catingueiro, nas chácaras São Vicente, São Sebastião, Bom Jesus, Boa Esperança, da Paz, Três Palmeiras, Sonho Dourado, Beira Rio, Quatro Irmãos, Santa Luzia, Paiva, Imbur, Nossa Senhora das Graças, Vale Verde, Gomes, Vovó, Recanto Natureza, Simões, São João, Flor da Mata, Bom Jardim, Praia na Areia, Felicidade, Monte Catingueiro, Olho D’Água, Nº 2, 3, 10, 11; as fazendas Lajinha, Brocoto; o Rancho Beira Rio; a Associação dos Produtores Rurais e Capela São José.

A Neoenergia informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede elétrica será religada sem aviso prévio, reduzindo desta forma o tempo em que os consumidores permanecem sem luz. A companhia informa que a população pode entrar em contato pelo número 0800 701 01 55 (ligação gratuita), ou registrar uma ocorrência pelo site da Agência Virtual, em caso de queda de energia.