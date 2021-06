Obras de pista de patinação no Parque da Cidade têm autorização para começar

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Seduh)

O projeto da nova pista de patinação no Parque da Cidade recebeu sinal verde para sair do papel. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) publicou a liberação para início das obras no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa terça-feira (22/6). A proposta prevê um circuito de 200 metros, arquibancada, praça, além de calçadas entre a via e a pista de caminhada.

Esse era o último passo que faltava ser concluído pela Seduh. Agora, a pasta encaminhará o projeto para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). As próximas ações ficarão a cargo da empresa, que deverá orçar e licitar a obra.

Previsto no Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade, o circuito de patinação foi planejado para ficar entre os estacionamentos 3 e 4. Com o projeto, a ideia é dinamizar a área, proporcionar mais uso do local, torná-lo mais atrativo e possibilitar a integração de atividades de lazer e esporte.

A pista ficará entre a via interna de circulação de veículos do Parque da Cidade e a de caminhada na área dos dois estacionamentos. Atualmente, o espaço conta com um circuito, originalmente previsto para atividades de aeromodelismo e modelismo naval. Posteriormente, passou a ser mais usada para skatistas e patinadores.

A implantação do circuito bem como os elementos do projeto estão em consonância com o zoneamento geral do parque e com a proposta original de paisagismo projetada por Roberto Burle Marx.



Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh)