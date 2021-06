Neto de 16 anos toma lugar de "vovó do crack", presa desde maio

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Divulgação/PCDF)

Nesta terça-feira (22/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um jovem de 16 anos em flagrante, por tráfico de drogas na Comunidade Cobra Coral, na L4 Sul. O adolescente é neto da conhecida “vovó do tráfico”, que está presa preventivamente no Presídio Feminino do DF por tráfico de drogas.

A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) recebeu informações de que o jovem estaria assumindo o lugar da avó e mantendo a venda do entorpecentes na região. Após monitoramento constante e ações de inteligência, os agentes da corporação flagraram o adolescente vendendo substâncias proibidas.

A PCDF abordou o suspeito e, com ele, encontrou mais porções de crack, além de R$ 500 em espécie. O jovem foi levado até a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para a adoção das providências legais. O adolescente já tinha passagens criminais pelo mesmo delito.