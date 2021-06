AM Ana Maria da Silva

Cada comprimido é vendido aos caminhoneiros que trabalham no local por R$15 - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma empresa localizada na Feira do produtor, em Ceilândia, foi alvo da operação "Direção Limpa”. Organizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a ação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas na capital. No local, foram apreendidos cerca de 600 comprimidos denominados “Corujão Extra Forte”.

Vulgarmente conhecido como “Rebite”, a substância entorpecente é utilizada por caminhoneiros para que consigam dirigir durante horas, sem sono. Segundo informações da corporação, o proprietário do estabelecimento foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e informou que cada comprimido é vendido por R$ 15 aos caminhoneiros que trabalham no local

A operação aconteceu na tarde da última quarta-feira (16/6) e foi conduzida pela 19ª Delegacia de Polícia. Também foi apreendida uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm com 12 munições intactas. Segundo a PCDF, o autuado alegou ser atirador desportivo, mas sua documentação foi extraviada em acidente automobilístico recente.

O preso, 37 anos, foi encaminhado para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE), e aguardará audiência de custódia.