Veículo capota após colisão em acidente no Eixo Sul

NS Nélio Sousa*

Após a colisão, o veículo capotou e foi parar no meio da pista - (crédito: Imagens cedidas pelo CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na manhã desta quarta-feira (23/6), para socorrer as vítimas de um acidente que envolveu um carro Fiat Mobi, de cor branca. Conduzido por Maria Santana, 69 anos, o veículo capotou após a motorista perder o controle da direção. O carro foi parar no meio da via após colidir com outro veículo, que teve danos mínimos.

Os bombeiros atenderam à ocorrência com duas viaturas e oito militares, às 9h09 desta quarta (23/6). A corporação informou também que a equipe encontrou a mulher fora do veículo e com escoriações leves. O outro carro envolvido teve danos mínimos e o motorista passa bem.

A condutora do Fiat Mobi passou por uma avaliação e preferiu não ser transportada ao hospital pelo CBMDF alegando que iria por meios próprios posteriormente. O local ficou aos cuidados da polícia militar.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel