Sinalização asfáltica de 11 rodovias do DF passará por obras de restauração

CB Correio Braziliense

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começará a restaurar a sinalização asfáltica de 11 rodovias, a partir da noite desta quarta-feira (23/6). O contrato de manutenção prevê reposição e instalação de tachinhas, tachões refletivos e faixas de pedestres. Os trabalhos nos 145km de pistas terão custo de R$ 13 milhões e duração de dois anos.

As operações vão ocorrer nas estradas parque Guará (DF-051), das Nações (DF-004) e Dom Bosco (DF-025), prioritariamente à noite, das 21h às 5h, a fim de não gerar impactos no trânsito. Se houver necessidade, porém, as equipes podem atuar durante o dia. A renovação da sinalização horizontal usará tinta reflexiva e pintura hot spray — feita em alta temperatura e com, no mínimo, quatro anos de durabilidade.



Nas três rodovias, o prazo estimado para conclusão dos trabalhos é de, aproximadamente, um mês. Depois delas, outras quatro vias passarão por manutenção: as estradas parque Indústria e Abastecimento (DF-003), Península Norte (DF-009), Centro de Atividades (DF-006), Paranoá (DF-005), Taguatinga (DF-085), Contorno (DF-001) — no trecho do Pistão Sul —, Vicente Pires (DF-079) e a DF-459, via de ligação entre Ceilândia e Samambaia.

Com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF)