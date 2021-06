CB Correio Braziliense

Via Estrutural terá novos acesso e faixa de aceleração depois da Ponte - (crédito: Divulgaçõ/ GDF Presente)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) executa a abertura de dois novos acessos com faixa de aceleração e desaceleração entre a marginal e a via expressa da Estrada Parque Ceilândia (EPCL/DF-095), também conhecida como via Estrutural. O acesso será feito a partir de uma rotatória situada a aproximadamente 100 metros da nova ponte.

As aberturas possibilitarão o acesso da via marginal para a via expressa e da via expressa para a marginal. O objetivo é melhorar o tráfego principalmente para os motoristas que vêm de Vicente Pires. Por isso, logo após a ponte, na saída da Rua 1, a DER também dá andamento a uma faixa de aceleração entre a rua e a via expressa.

A expectativa da DER-DF é que, em 15 dias, as obras estejam concluídas, inclusive com os meios-fios e a sinalização horizontal e vertical. De acordo com o diretor-geral da DER-DF, Fauzi Nacfur Junior, as melhorias estavam previstas antes da inauguração da ponte, pois os agentes tinham percebido a necessidade de abertura dos acessos e de faixas de aceleração para o trecho.

A ponte que liga a Rua 3 de Vicente Pires com a Rua 1 do Jockey Club tem 40 metros de extensão e 170 toneladas de vigas metálicas. Ela está entre a via marginal da Estrutural com destino para a Estrada Parque Vale (DF-087).

Ao todo, o DF investiu R$ 4 milhões na estrutura e beneficiou, segundo a DER, cerca de 20 mil motoristas de Vicente Pires e região.