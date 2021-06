TCDF determina volta do auxílio para educadores sociais voluntários

CB Correio Braziliense

O benefício é para educadores sociais voluntários que já exerciam a função e tiveram suas atividades paralisadas em decorrência da pandemia - (crédito: Arquivo)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal aprovou a representação que determina a retomada do pagamento do auxílio financeiro temporário aos educadores sociais voluntários (ESVs) da capital, no valor de R$500. De acordo com o texto, o pagamento deverá durar enquanto o DF estiver em situação de calamidade pública.

Nas redes sociais, Reginaldo Veras, autor da representação, celebrou a decisão. “Estou muito feliz, porque uma injustiça estava sendo cometida. Logo a Secretaria de Educação terá que voltar a pagar o auxílio”, garantiu. “É muito bom que o Tribunal, órgão de controle, tenha corrigido essa injustiça. Fizemos a nossa parte e representamos, cobramos e acompanhamos. Esse é o papel do deputado, fiscalizar, ver se as leis estão sendo cumpridas e fiscalizar o poder executivo, além de combater as injustiças sociais”, completou.

O benefício é para educadores sociais voluntários que já exerciam a função, e tiveram suas atividades paralisadas em decorrência da suspensão das aulas nas escolas da rede pública de ensino por causa da pandemia da Covid-19. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Educação para mais esclarecimentos. Até a publicação da reportagem, não houve resposta.