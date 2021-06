Semana será uma das mais frias no DF, segundo Inmet

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves)

O frio segue na capital federal: nesta terça-feira (29/6), a temperatura mínima foi de 7ºC na região de Águas Emendadas, em Planaltina, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A baixa temperatura se justifica pela frente fria que atua sobre a capital federal, que vem acompanhada da quarta massa polar do ano.

No Plano Piloto, a temperatura chegou a 11ºC. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 24ºC em Brasília. Já a umidade relativa do ar chegou a 90% ao longo da manhã, e pode chegar a 25%, no DF. De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, o tempo continua com poucas nuvens. “Tivemos uma nebulosidade alta ao longo da manhã, mas a tendência é ficar com poucas nuvens no dia e sem previsão de chuvas”, ressaltou.

Frente fria

Andrea explica que a frente fria deve parar de atuar na cidade entre quinta-feira (1/7) e sexta-feira (2/7). “Estamos sobre a atuação de uma massa de origem polar forte, já até nevou no Sul, em Santa Catarina. Aqui, no DF, não vai chegar a esse ponto, mas ela é bem intensa e faz com que haja uma queda de temperatura. Hoje, já está com esse frio no ar em função dessa massa. Lá pra quinta-feira, ela começa a perder a intensidade. Começou no domingo e essa semana será uma das mais frias no DF”, ressalta.