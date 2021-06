Secretário de Saúde do DF será convocado à CPI da pandemia no Senado

AI Ana Isabel Mansur

Comissão quer esclarecimentos sobre o suposto esquema de superfaturamento para a compra de testes de diagnóstico de covid-19 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, deve comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Senado Federal. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) informou ao Correio que o requerimento de convocação deve ser votado na CPI nesta quarta-feira (30/6).

Há pelo menos dois pedidos pela presença de Osnei Okumoto ao Senado. Um de 27 de abril, feito pelo senador Eduardo Girão, e outro de 11 de junho, apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Os requerimentos citam "elementos fáticos coletados junto ao Gabinete do Senador Izalci Lucas", além de pedir a presença do secretário para prestar esclarecimentos sobre a Operação Falso Negativo, que em julho de 2020 apontou o suposto envolvimento da cúpula da Secretaria de Saúde do DF em um esquema de superfaturamento para a compra de testes de diagnóstico de covid-19.

A investigação se debruça sobre os crimes de fraude licitatória, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e crime contra a ordem econômica. Nas fases da operação, tiveram a prisão preventiva decretada o então secretário de Saúde, Francisco Araújo, além de seis gestores, que também foram presos. Todos respondem em liberdade.

Investigações

De acordo com Izalci Lucas, é necessário esclarecer a gestão da pandemia da covid-19 no Distrito Federal. "A CPI chegou em um ponto onde percebeu que, realmente, a saúde do DF está sendo organizada e gestada por uma quadrilha. Basta ver o que aconteceu com a Precisa (Medicamentos). Há documento provando que essa empresa, que estava no contrato (de compra) da (vacina) Covaxin, operou aqui no DF", acusa o senador.

O parlamentar argumenta que os produtos entregues pela Precisa ao GDF não apresentavam qualidade e nem segurança. "(A empresa) perdeu o prazo (do contrato), colocou o preço dobrado em relação ao segundo colocado, de R$ 139,90, e o mais grave: entregou outro produto", afirmou Izalci Lucas. Durante encontro da comissão desta terça (29/6), o parlamentar reafirmou a necessidade de apurar a gestão da pandemia nos estados.

Na reunião de sexta-feira (25/6) da CPI, o senador destacou a urgência de ouvir o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, para esclarecer irregularidades nos contratos para a compra de testes de covid-19 da marca chinesa Zhuhai Livzon, em 2020. O parlamentar citou documentos recebidos pela CPI, alguns sigilosos, que mostram manobras em licitações, envolvendo o ex-secretário de Saúde para beneficiar a empresa. O depoimento do ex-secretário foi aprovado em 9 de junho e ainda não tem data para acontecer.

O senador Izalci Lucas informou, ainda, ao Correio que outros envolvidos na operação Falso Negativo também devem ser convocados à CPI, como as empresas Luna Park, Biomega e Precisa.

Outro lado

Procurados pelo Correio, a Secretaria de Saúde e o secretário Osnei Okumoto não se posicionaram até o fechamento desta edição. As empresas Luna Park, Precisa e Biomega também receberam questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.