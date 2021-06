Jovem de 20 anos é atropelado por moto na Epia Sul

CB Correio Braziliense

O jovem foi socorrido pelos bombeiros e transportado para o Hospital de Base - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem, 20 anos, foi atropelado por uma moto na Epia Sul, na altura da Tok Stok, por volta das 7h desta quarta-feira (30/6). A vítima foi transportada consciente, orientada e estável, com uma possível fratura no tornozelo, para o Hospital de Base (HB) pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Segundo a corporação, o condutor da motocicleta saiu ileso do acidente e foi transportado pela UTI Vida, também para o HB.

Outros acidentes

A semana passada foi marcada por violência no trânsito do Distrito Federal. Na terça-feira (22/6), em menos de uma hora, houve o registro de dois capotamentos graves. Em um deles, cinco pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital e uma delas ficou presa nas ferragens. No outro, uma pessoa ficou ferida e outra foi a óbito no local.

O CBMDF atendeu uma ocorrência, na manhã da quarta-feira (23/6), para socorrer as vítimas de um acidente que envolveu um carro Fiat Mobi, de cor branca. Conduzido por Maria Santana, 69 anos, o veículo capotou após a motorista perder o controle da direção. O carro foi parar no meio da via após colidir com outro veículo, que teve danos mínimos. A equipe da corporação encontrou a mulher fora do veículo e com escoriações leves. O outro carro envolvido teve danos mínimos e o motorista passa bem.