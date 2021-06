Em uma hora, dois acidentes deixam um morto e seis feridos no DF

AM Ana Maria da Silva

Na L4 Sul, uma das pessoas ficou presa nas ferragens e precisou ser removida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

A tarde desta terça-feira (22/6) foi de violência no trânsito do Distrito Federal. Em menos de uma hora, houve o registro de dois capotamentos graves. Em um deles, cinco pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital e uma delas ficou presa nas ferragens. No outro, uma pessoa ficou ferida e outra foi a óbito no local.

L4

O primeiro acidente ocorreu aproximadamente às 16h45, na L4 Sul, no acesso à Estrada Parque Juscelino Kubitschek. Após colidir com um poste, um veículo capotou e deixou cinco pessoas feridas. O condutor do carro, Mizael Fernandes, de 29 anos, ficou preso nas ferragens e precisou ser removida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Ele foi imobilizado e transportado, pelo Samu, ao hospital - não informado pelo CBMDF -, apresentando escoriações pelo corpo. De acordo com o CBMDF, ele estava consciente, orientado e estável.

No mesmo veículo também estavam: Ryan Pablo, 19, que foi transportado ao Hospital de Base de Brasília (HBB), com suspeita de fratura nos membros inferiores e escoriações pelo corpo; um jovem não identificado, de 16, que também foi transportado ao HBB com suspeita de traumatismo raquimedular (TRM) e escoriações pelo corpo; e Edvaldo Plácido, de 38, que foi atendido e transportado ao mesmo hospital apresentando agitação, fala confusa e escoriações e dor no corpo.

Todos estavam conscientes, orientados e estáveis. Ainda não foi divulgada informações sobre o estado de saúde da quinta vítima. Segundo o CBMDF, ela foi transportada pelo Samu antes da corporação chegar ao local.

São Sebastião

Às 16h54, houve um segundo capotamento, dessa vez na DF 463, no trecho entre São Sebastião e Jardim Botânico, sentido Ponte JK. Um carro, que era conduzido por Aluisio Ferreira, 66, colidiu com uma motocicleta, que conduzia Eliane Xavier, 52, e outro passageiro, que não foi identificado pelo CBMDF. Próximo da motocicleta, os militares encontraram Eliane com um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, e em parada cardiorespiratória.

Segundo informações da corporação, imediatamente a equipe de socorro iniciou o procedimento de reanimação, além de acionar a equipe de resgate aéreo com equipe médica para prestar socorro. Após tentativa de reanimação durante 40 minutos, o CBMDF confirmou o óbito no local.

A corporação informou também, que Aluísio foi atendido e transportado ao Hospital de Base com suspeita de fratura no ombro, dor na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Ele estava consciente, desorientado e estável.

A via teve uma de suas faixas interditadas no sentido Ponte JK, e foi totalmente interditada no sentido São Sebastião. O fluxo de veículos foi desviado para dentro dos Jardins Mangueiral. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).