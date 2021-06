CB Correio Braziliense

De acordo com as investigações, Alysson é reincidente nos crimes de roubo e estupro - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quarta-feira (30/6), imagens de Allyson José da Cruz, 35 anos. O homem está foragido e é acusado de ser autor de estupro e roubo na Asa Norte. A polícia pede que quem tiver informações sobre Allyson, entre em contato pelos canais de denúncia. O sigilo é garantido pela corporação.

Allyson foi preso preventivamente no último dia 28, em Planaltina (GO), em residência onde cumpria prisão domiciliar em razão de um último crime registrado e investigado pela PCDF no ano de 2011. De acordo com as investigações, Alysson é reincidente nos crimes de roubo e estupro. Ele é acusado pelos crimes na Asa Norte, fatos registrados na 2ª Delegacia de Polícia, no ano de 2005; por três crimes de estupro e roubo ocorridos na SQN 107/307; na passarela da SQN 113/213 e na SQN 507 da Asa Norte.

Em 2006, o acusado praticou crime de roubo na SQN 510 e um roubo seguido de estupro na SQN 509, fatos registrados na 2ª DP. “Há um hiato de dez anos, no período de 2011 a 2021, a respeito da atuação desse criminoso. Acredita-se que esse homem cometeu outros estupros e roubos na área da Asa Norte, porém não foram comunicados e registrados na PCDF”, destaca a delegada-chefe da Deam I, Ana Carolina Litran.

De acordo com a PCDF, a divulgação da fotografia de Allyson também tem como objetivo fazer com que outras possíveis vítimas possam procurar a delegacia e registrar ocorrência, colaborando com as investigações da delegacia e os processos.