GDF suspende vacinação de bancários e categoria ameaça greve

CB Correio Braziliense

O Governo do Distrito Federal (GDF) suspendeu a vacinação dos bancários contra a covid-19. A imunização da categoria estava prevista para começar no sábado (3/7). A decisão foi tomada depois de uma orientação do Ministério Público Federal.



Diante da suspensão, o Sindicato dos Bancários de Brasília convocou para esta quinta-feira (1/7) uma assembleia. De acordo com nota, será deliberado uma decretação de greve por tempo indeterminado a partir da 0h de segunda-feira (5/7).

O sindicato defende a imunização da categoria porque os profissionais ficariam muito expostos ao vírus durante os atendimentos, principalmente devido ao auxílio emergencial, que aumenta o movimento nas agências. Segundo levantamento do sindicato, o DF tem 11,5 mil empregados nas agências.

A decisão de incluir o grupo foi tomada em uma reunião há três semanas. Estavam no encontro governador Ibaneis Rocha (MDB), o presidente do Sindicato dos Bancários, Kleytton Morais, a deputada federal Érika Kokay (PT), que já foi bancária e a deputada Celina Leão (PP).

Em nota, o GDF informou que a vacinação dos bancários está em discussão, mas que aguarda os bancos enviarem as listagens para que possa ser dimensionado o quantitativo real de bancários e quem de fato atua com atendimento ao público. Só depois dessa lista que se poderá tomar uma decisão sobre a vacinação da categoria.

Nota GDF

Sobre a vacinação dos bancários, a pasta esclarece que o pleito do Sindicato da categoria foi recepcionado pelo Comitê de Vacinação e os bancos ainda estão na fase de envio das listagens para que possa ser dimensionado o quantitativo real de bancários e quem de fato atua com atendimento ao público.

A pasta ressalta que somente após a finalização dessas listagens será levado para discussão do Comitê o atendimento ou não do pleito diante do quantitativo e das argumentações apresentadas pelo Sindicato dos bancários e Fenabran. Portanto, não há ainda vacinação para este grupo no DF.



Fila da vacinação

Nesta quinta-feira (1º/7), a partir das 14h, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abre 38,5 mil vagas para pessoas a partir de 46 anos se vacinarem contra a covid-19. A pasta recebeu mais doses de imunizantes contra a doença, sendo 25.740 da Pfizer e 31 mil da AstraZeneca, todas destinadas para a primeira aplicação. Com a remessa, foi possível ampliar, nessa quarta-feira (30/6), a campanha para pessoas com 47 anos, com oito mil vagas para agendamento.