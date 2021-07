Covid-19: Até 50% dos pacientes podem desenvolver queda de cabelo

SS Samara Schwingel

Rosa Maria de Matos, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foi a entrevistada do CB Saúde - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

De 8% a 50% das pessoas que se infectaram com covid-19 podem desenvolver uma queda exagerada de cabelo. Segundo a médica dermatologista Rosa Maria de Matos, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os sintomas podem aparecer em até 90 dias após a infecção pelo novo coronavírus.



Em entrevista ao CB Saúde — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta quinta-feira (1º/7), Rosa explicou à jornalista Carmen Souza que o quadro é comum e atinge, na maioria das vezes, mulheres. "(A covid) gera um processo inflamatório no folículo e o paciente pode evoluir, geralmente em 90 dias após a infecção, em sua maioria em mulheres", diz.

"Os estudos mostram que isso pode variar de 8% a 50% dos pacientes acometidos pela covid", avisa. A especialista alertou que é preciso que as pessoas estejam atentas à queda exagerada de cabelo. "O tratamento precisa de diagnóstico. Vamos fazer o exame do couro cabeludo, o teste do puxão, onde muitos fios se soltam facilmente. Alguns casos têm a necessidade de fazer exames laboratoriais. O tratamento pode ser medicamentoso", completa.



Rosa ainda explica que o tempo de recuperação varia para cada paciente, mas, costuma durar cerca de 90 dias. Ela ainda desmentiu o fato de que a covid-19 causa embranquecimento dos pelos. "Isso é uma determinação genética. Ainda é fake news", diz.