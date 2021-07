Adolescente de 14 anos realiza sonho de festa de aniversário com PMs, no DF

DD Darcianne Diogo

Ítalo foi surpreendido com a chegada das viaturas em casa, na QR 316 de Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)

Com direito a bolo e docinhos, policiais militares do Distrito Federal realizaram o sonho de um adolescente, de 14 anos, que queria ganhar como presente de aniversário uma foto com PMs. O garoto Ítalo foi surpreendido com a chegada das viaturas em casa, na QR 316 de Santa Maria.

A realização teve início, após o avô do adolescente ligar para o número 190, da Polícia Militar, relatando que era o aniversário do neto e que ele sonhava em aparecer em uma foto junto aos militares.





Sensibilizados com a história, os policiais do 26º Batalhão da PMDF de Santa Maria compraram bolo, refrigerante, salgadinhos e cestas básicas e foram até a residência do garoto prestar a homenagem. A festa foi regada a muita emoção e, ao final, todos cantaram os “Parabéns pra você”.