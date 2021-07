CB Correio Braziliense

Um acidente com carreta que transportava óleo vegetal inviabilizou o trânsito na BR-020 - (crédito: SOINP/ CBMDF/ Divulgação)

O derramamento de óleo em uma carreta tipo tanque, na BR-020, comprometeu, por mais de dois quilômetros, o trânsito, nas proximidades do Posto Colorado, sentido Sobradinho/DF. Pouco antes das 17h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência.

No local, foi constatado que o veículo da empresa Sulina transportava óleo vegetal destinado à fabricação de ração animal e, na subida da BR-020, em trecho anterior ao posto Colorado, pela tampa superior do tanque, derramou faixa de óleo por mais de dois quilômetros. A carreta é composta por dois tanques com a capacidade total de 6 mil litros.

O Corpo de Bombeiros usou terra seca e pó de madeira para absorção do óleo. Durante toda a operação, a faixa da direita sentido Sobradinho foi interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF, para o controle do trânsito. A PMDF também foi acionada para o caso. Os bombeiros, em número de 17 militares, usaram quatro viaturas para o atendimento.