Saiba onde se vacinar contra gripe no DF; campanha está aberta para toda população

CM Cibele Moreira PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A vacinação conta a gripe ganhou mais unidades disponíveis no Distrito Federal após ampliação da campanha para todas as pessoas a partir de 6 meses de vida. Os brasilienses podem procurar uma das 100 unidades básicas de saúde (UBSs) que aplicam a dose com o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. Ao todo, a capital recebeu nove remessas da vacina contra Influenza, com um total de 1.175.940 doses para um público de 1.117.656 milhões de pessoas.

A imunização seguirá ocorrendo, enquanto durar o estoque, nas unidades básicas de saúde que não estão aplicando a vacina contra a covid-19. A separação foi feita para dar maior segurança à população, além de evitar aglomerações e longas filas.

O imunizante é trivalente e protege contra três tipos de gripe: a Influenza A (H1N1 e H3N2) e a Influenza B. A medida da Secretaria de Saúde segue orientação do Ministério da Saúde. A baixa procura dos grupos prioritários é um dos fatores que motivou a mudança, feita na última segunda-feira.

De acordo com o último boletim informativo da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza no Distrito Federal, divulgado pela Secretaria de Saúde, entre 12 de abril a 2 de julho, 522.182 brasilienses foram vacinados contra a gripe. Entre os grupos prioritários, a cobertura ficou com uma média de 50% do público-alvo.

As gestantes foram as que mais procuraram as unidades de saúde para receber a dose do imunizante, com 59,2% da cobertura vacinal deste grupo. Em seguida aparecem as crianças entre 6 meses de idade até 6 anos incompletos, com 58,9% vacinados. Os idosos foram 58,1%, trabalhadores da saúde (52,5%) e puérperas (51,0%).

