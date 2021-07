Agência do trabalhador na 511 Norte é adaptada para pessoas com deficiência

EH Edis Henrique Peres

Há diversas vagas, também, em outras agências - (crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer a 95 oportunidades de emprego oferecidas nas agências do trabalhador, nesta quinta-feira (8/7). O atendimento exclusivo ao público está sendo feito, agora, na agência do trabalhador da 511 Norte. A unidade da estação do Metrô da 112 sul precisou ser fechada, e os servidores foram transferidos para a nova localidade. A Secretaria de Trabalho, de acordo com nota, busca um novo endereço para instalar a agência especial para atendimento de PCD.

Confira as áreas com vagas disponíveis:

Auxiliar administrativo;

Atendente telemarketing;

Ajudante de obras;

Operacional de logística;

Bombeiros hidráulicos;

Carpinteiros;

Eletricistas;

Frentistas;

Jardineiros;

Motoristas de ambulância;

Pedreiros; e

Técnicos de enfermagem

Os salários variam entre R$1,1 mil e R$2.127,87, mais benefícios.

Vagas gerais:

As 14 agências do DF em funcionamento oferecem outras vagas, além das 95 para o público de PCD. A construção civil está com 118 oportunidades para ajudante de obras, carpinteiro, eletricista, gesseiro, ladrilheiro, marmorista, pedreiro, pintor e serralheiro. Os salários variam de R$100 a diária a R$3,5 mil mensais, mais benefícios. A maioria exige, apenas, o nível fundamental de escolaridade.

Há também 25 vagas para açougueiros, 31 para empregados domésticos e 39 para vendedores. Também constam duas vagas para instrutor de aprendizagem em informática e uma para auxiliar de pessoal — que exige nível superior em ciências contábeis.

Como fazer

Para se candidatar é necessário que o interessado vá até uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhum das vagas do dia seja de interesse, a população pode deixar o currículo em uma das unidades e se cadastrar no aplicativo Sine Fácil. Quando oportunidades que se encaixam no perfil do profissional forem lançadas, o sistema cruza os dados e a pessoa é chamada para uma entrevista.

Além disso, é possível tirar dúvidas dos serviços das agências do trabalhador pelo contato: (61) 99209-1135. Os empreendedores que buscam profissionais também podem utilizar os serviços. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.