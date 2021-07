IPCA: DF tem a menor inflação do Brasil por terceiro mês consecutivo

EH Edis Henrique Peres

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou, no Distrito Federal, a menor variação entre as regiões pesquisadas do Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE). O resultado foi alcançado pelo terceiro mês consecutivo e divulgado nesta quinta-feira (8/7). O IPCA tem publicação mensal e acompanha a variação dos preços de bens e serviços comprados pelo consumidor final. O índice é o responsável por indicar, oficialmente, a inflação do país. De acordo com os dados divulgados, a média do Brasil está em 0,53%, enquanto a capital do país apresenta um índice de 0,17%.

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) apresentou, em live no YouTube, os dados da pesquisa. De acordo com a variação dos últimos doze meses, o índice no DF começou a ter alta em janeiro deste ano. Ainda em dezembro do ano passado, ele estava pouco acima de 3%, mas foi avançando até alcançar 7,3% neste último relatório. Em relação à variação em nível nacional, o índice começou a ter alta em setembro de 2020, e neste mês alcançou 8,35%.

Para o pesquisador Renato Coitinho, da Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, “os gêneros alimentícios tiveram retração nos preços praticados no DF, assim como a gasolina, o que ajudou a aliviar a pressão sobre as famílias de mais baixa renda. No entanto, a crise hídrica que o país está passando tem um elevado potencial inflacionário, pois incentiva ajustes na conta de energia elétrica”, pontua.

Algumas das melhores variações ocorreram nos itens alimentação e bebidas, como no caso das frutas, que tiveram uma variação de -7,53% e um impacto no IPCA de -0,06 pontos percentuais (p.p). O principal destaque foi o tomate, que teve queda de 13,36%, assim como a banana prata, com recuo de 17,91%. Em parte, o menor impacto dessa categoria está relacionado à sazonalidade, pois o segundo trimestre é marcado, tradicionalmente, pela queda no preço dessa categoria de alimentos.

Vale destacar que o IPCA é sentido de diferentes maneiras entre as diversas classes sociais. O impacto da inflação sobre as diferentes faixas de renda das famílias do DF aponta que 25% dos mais pobres perceberam um incremento de preços de 0,15% na sua cesta de bens e serviços. Enquanto os 25% mais ricos perceberam uma inflação de 0,21%. A diferença se deve, principalmente, porque a classe mais pobre consome, basicamente, alimentação e bebida, enquanto que as faixas de renda elevadas tem alto consumo de passagem aérea, que foi um dos focos inflacionários no último mês.

Expectativas

Para os próximos meses, a Codeplan avalia que a bandeira vermelha no patamar 2 da tarifa de energia elétrica deve trazer um aumento de 4,5% em julho. Em relação à expectativa da inflação nacional, análises do Banco Central do Brasil (BCB) esperam que o índice apresente queda nos próximos meses.

Em dezembro, ainda deste ano, o BCB avalia que a inflação deve estar em uma média de 5,86%. No entanto, o índice vai se aproximar da meta de inflação projetada pelos órgãos apenas em dezembro de 2022, quando se espera que ele caia para próximo de 3,77%.



Itens com maior e menor influência no IPCA

Maior contribuição:

Energia Elétrica residencial: variação de 3,92% e contribuição de 0,10

Leites e derivados: variação de 5,33 e contribuição de 0,06

Plano de Saúde: variação de 0,66 e contribuição de 0,04

Menor contribuição:

Tubérculos, raízes e legumes: variação de -16,47% e contribuição de -0,08

Frutas: variação de -7,53% e contribuição de -0,06

Aluguel e taxas: variação de 0,51% e contribuição de -0,04

