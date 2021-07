SR Samantha Rannya*

(crédito: Agência Brasília)

Entre os dias 13 e 16 deste mês, os usuários de transporte público do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), que usam o cartão mobilidade, poderão resolver suas pendências no posto de atendimento do BRB Mobilidade que fica na sede da Administração Regional, no SIA trecho 8 (Lotes 125/135). Os usuários também poderão emitir novos cartões.

O atendimento presencial foi solicitado pela administração porque a região do SIA não possui um posto com atendimento ao usuário do transporte coletivo. O posto irá funcionar das 9h às 17h e contará com a presença da Ouvidoria da Administração Regional para prestar esclarecimentos ou receber manifestações dos usuários.

O BRB Mobilidade irá atender somente as demandas relacionadas ao cartão mobilidade. Para os demais cartões do transporte público coletivo do DF, os usuários devem procurar os postos de atendimento ou acessar o site do BRB Mobilidade.

A região do SIA é bastante movimentada, cerca de 90 mil trabalhadores e 300 mil pessoas circulam diariamente pelo local. São 45 linhas de ônibus que ligam o SIA a todas as regiões do Distrito Federal (DF). Com a unidade móvel, os usuários poderão adquirir com mais facilidade o cartão mobilidade. A administradora do SIA, Luana de Lima Machado, fala sobre as vantagens de adquirir o cartão. “Com o cartão, o usuário terá economia e agilidade no transporte público, além de poder chegar mais rápido em sua casa”, disse.

A estimativa é de que o serviço seja estendido para outras regiões do DF. Segundo a subsecretária de controle da Semob, Stephanie Soares, o BRB e a Semob já realizaram esta ação na Rodoviária do Plano Piloto e há possibilidades de realizar em outros locais. “Podemos analisar se houver solicitação de administrações regionais”.

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade