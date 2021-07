Trânsito: ao menos três acidentes são registrados na tarde desta quarta no DF

CB Correio Braziliense

O primeiro acidente aconteceu por volta de 12h40. Um carro capotou ao lado de um colégio, na Granja do Torto

Ao menos três acidentes de trânsito foram registrados no início da tarde desta quarta-feira (14/7) no Distrito Federal. O primeiro aconteceu por volta de 12h40, na Granja do Torto. Um carro capotou ao lado de um colégio. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para prestar socorro.

De acordo com o CBMDF, dois condutores e um passageiro foram atendidos e avaliados pela equipe. O passageiro foi transportado para o Hospital de Base de Brasília (HBB), enquanto que um dos condutores sofreu escoriações leves e não precisou de transporte.

O segundo acidente aconteceu no Pistão Sul, próximo ao semáforo do cruzamento em frente ao Taguatinga Shopping, por volta de 13h30. Um ônibus e um carro de passeio colidiram. De acordo com o CBMDF, o condutor do carro sofreu escoriações e ferimentos leves, e foi transportado para o hospital pela guarnição.

O terceiro acidente envolveu um carro e uma motocicleta, por volta das 14h30. De acordo com os bombeiros, a moto colidiu na traseira do carro na Epia Norte, na altura do Parque da Água Mineral, sentido Sobradinho. O trânsito foi impactado na hora do acidente. Segundo informações da corporação, somente o condutor da moto foi transportado para o hospital, apresentando ferimentos na face. Ele estava consciente, estável e orientado.