DF espera receber nesta quinta (15/7) 62 mil doses de vacinas

A secretaria de Saúde espera receber uma remessa de 62 mil doses de vacinas contra a covid-19 nesta quinta-feira (15/7). É o que anunciou, na manhã desta quinta-feira (15/7), o governador em exercício, Rafael Prudente (MDB).

Segundo Prudente, a expectativa é que as vacinas desembarquem em Brasília às 19h. "Vou acompanhar a chegada", disse. O governador interino não descarta o avanço da campanha para as próximas faixas-etárias. "Vai ser definido pela área técnica", diz.

"Há uma expectativa", disse ele. "Esperamos que o Ministério da Saúde cumpra com o parcelamento", declarou. Há a previsão de entrega de 250 mil doses de imunizantes ao DF, que devem ser repassadas de maneira fracionada, em lotes de cerca de 50 mil vacinas.

O pedido pelas 250 mil doses para o DF partiu da força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na segunda-feira (12/7). Os promotores argumentaram que o Ministério da Saúde tem enviado remessas abaixo da proporção a que o DF teria direito. O órgão também ressalta que mais de 171 mil imunizantes foram aplicados em moradores de outros estados, por isso, o pedido de reposição do estoque.